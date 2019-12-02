На Ямале девочка чудом выжила после падения с 8-го этажа

В Новом Уренгое семилетняя девочка с кошкой выпала из окна 8-го этажа. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь. Угрозы жизни ребенка нет. Животное также не получило серьезных травм.
Согласно предварительной версии, школьница забралась на подоконник в ожидании возвращения матери. На спине у ребенка был рюкзак, в котором находилась кошка. В какой-то момент девочка потеряла равновесие и выпала из окна, передает URA.ru.
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