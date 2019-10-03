В Ижевске таксист изнасиловал женщину

Жителя Ижевска задержали по подозрению в изнасиловании женщины. Мужчине может грозить до шести лет лишения свободы.
Как удалось установить следователям, в ночь на 19 августа таксист предложил подвезти незнакомую женщину до дома. После того, как жертва села в автомобиль, злоумышленник увез ее в лес, где жестоко избил и совершил сексуальное насилие, сообщает ИА "Удмуртия".
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