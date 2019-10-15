Привязали к столбу: в Архангельске местные жители отомстили грабителю

В Архангельске местные жители решили самостоятельно наказать правонарушителя, который совершал ограбления и нападал на женщин и детей. Трое мужчин забрали жертву из дома, после чего избили и привязали к столбу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции освободили потерпевшего. Правоохранители также задержали местных жителей, устроивших самосуд. Выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности, передает FlashNord.
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