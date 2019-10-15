Под Петербургом мужчина зарубил брата топором

В Ленинградской области мужчина жестоко убил своего брата и спрятал его тело в лесополосе. Труп обнаружили местные жители и сразу сообщили в полицию. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело.
Согласно предварительной версии, в понедельник, 14 октября, между родственниками произошла крупная ссора, в результате которой один из них схватил топор и ударил оппонента по голове. После этого злоумышленник спрятал тело в лесополосе, прикрыв его листьями и ветками, передает газета "Петербургский дневник".
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Когда умер мой отец
Самая любимая советская комедия в США
Привередливый муж
Давайте поиграем!
Ваше отношение к многоженству
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Убийство школьницы в Саратове
Беременна в 17