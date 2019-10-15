В Красноярске поймали забивших насмерть мужчину мажоров

Сотрудники уголовного розыска МВД России по Красноярскому краю обнародовали видео задержания подозреваемых в избиении мужчины. По данным телеканала "360", после 22 дней комы потерпевший скончался в больнице.
На опубликованных кадрах у одного из подозреваемых спросили, почему он сам не вышел из квартиры. Тот ответил, что никуда убегать не собирался. С другим хулиганом прошла та же процедура, пишет RT.
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