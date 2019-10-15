При обрушении дома в Приморье погиб человек

В поселке Новонежино в Приморье произошло обрушение жилого дома. Спасатели извлекли из-под обломков тело женщины.
По данным издания "Москва 24", госпитализированы два человека. Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям организована работа по оказанию помощи пострадавшим.
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