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Под Петербургом из-за "неправильной" музыки убили диджея

прочитано 79 раз

В Ленинградской области посетитель кафе убил диджея из-за того, что тот отказался сменить музыку. Злоумышленнику удалось скрыться.

По данным телеканала "360", преступление совершил уроженец Азербайджана. Он потребовал от диджея сменить музыку, а когда тот отказался, ударил ножом в область сердца. Пострадавший был экстренно госпитализирован и вскоре скончался.

14 октября 2019, 09:16

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