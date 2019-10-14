Под Петербургом из-за "неправильной" музыки убили диджея

В Ленинградской области посетитель кафе убил диджея из-за того, что тот отказался сменить музыку. Злоумышленнику удалось скрыться.
По данным телеканала "360", преступление совершил уроженец Азербайджана. Он потребовал от диджея сменить музыку, а когда тот отказался, ударил ножом в область сердца. Пострадавший был экстренно госпитализирован и вскоре скончался.
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