В детском лагере "Артек" скончался ребенок

Мальчик из Санкт-Петербурга скончался в международном детском центре "Артек". По имеющимся данным, трагедия произошла из-за пневмонии.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинение смерти по неосторожности, сообщили в ГСУ СК России по Крыму. В данный момент проводятся допросы руководства и сотрудников детского центра.
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