В Петербурге пенсионерку обокрали на 130 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге пожилая женщина столкнулась с мошенниками. У 92-летней местной жительницы похитили крупную сумму.
Как сообщила пенсионерка, накануне ее навестила женщина, которая представилась сотрудницей собеса. После ухода гостьи она обнаружила пропажу 130 тысяч рублей, пишет газета "Петербургский дневник".
Потерпевшая написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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