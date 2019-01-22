Жительнице Ижевска грозит тюрьма за сутенерство

В Ижевске задержана 39-летняя местная жительница по подозрению в организации занятием проституцией. Об этом сообщает портал udm-info.ru.

Примечательно, что задержанная уже имеет судимость за аналогичное правонарушение. В этот раз, по версии полиции, она заставила четырех местных жительниц предоставлять услуги интимного характера. Клиентов предприимчивая бизнесвумен искала в Интернете.