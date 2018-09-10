В Санкт-Петербурге обнаружили мешок с костями

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга обнаружили полиэтиленовый пакет с человеческими останками. Неподалеку от места находки расположен крематорий.

Строительный мешок увидела прохожая, которая вызвала полицию, передает телеканал "360". Внутри находились малая берцовая кость, плечевая кость, бедренная кость, а также позвонок, кости нижней челюсти и череп. Останки изучают эксперты.