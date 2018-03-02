Дерзкого "прокурора" на внедорожнике вывели на чистую воду

В Сети появилось видео из Санкт-Петербурга, на котором водитель иномарки чуть не сбил двух пешеходов на "зебре". Затем он достал "прокурорское удостоверение" и стал им угрожать.



Когда мужчина увидел на автомобиле след от чьей-то ноги, то пришел в бешенство. "Тварь. Тварюга. Я тебя сгною, мне хватит одного дня тебя сгноить", – цитирует агрессивного водителя РЕН ТВ.

Позже выяснилось, что он не имеет никакого отношения к прокуратуре . Видео с извинениями Андрея Ольшанского опубликовала Генеральная прокуратура.

