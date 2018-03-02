Житель Урала два года держал на цепи собственную мать

В городе Асбест Свердловской области судят местного жителя, который на протяжении двух лет металлической цепью с навесными замками приковывал собственную 86-летнюю мать, передает Life.ru. Мужчина объяснил свои действия заботой – якобы женщина могла своими действиями причинить себе вред, а он хотел ее обезопасить. Теперь он обвиняется по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением". Уголовное дело направлено в городской суд.