Умирающая за рулем девушка попала на видео

Камера наружного наблюдения, установленная на пересечении улицы 30 лет Победы и Взлетного переулка в Сургуте сняла необычное ДТП. На записи видно, как один из автомобилей медленно выезжает на полосу встречного движения и таранит дорожное ограждение. Когда к машине подошли полицейские, они заметили, что девушка-водитель в бессознательном состоянии. У нее отсутствовал пульс. Тогда один из полицейских применил непрямой массаж сердца, а двое других вызвали скорую помощь и приступили к регулированию дорожного движения, передает URA.RU. Так благодаря своевременным действиям правоохранителей девушка была спасена.