Под Мурманском мать с ребенком прибило упавшим с крыши снегом

В Мурманской области с крыши здания администрации поселка Видяево на женщину с ребенком рухнула снежная масса. Пострадавшие были доставлены в больницу, передает FlashNord.
Сотрудники регионального управления Следственного комитета проводят проверку по факту случившегося. Правоохранители изъяли документацию, которая касается чистки кровли здания от снега.
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