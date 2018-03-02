В Подмосковье произошел пожар

В Подольске в квартире многоэтажного дома произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось в течение часа справиться с огнем.

"Привлеченные силы и средства – четыре единицы техники, 15 человек", – сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Информации о пострадавших нет.

