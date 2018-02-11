Первые фото и видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье
На записи, вероятно, видны обломки разбившегося лайнера. Видео с предполагаемого места происшествия опубликовал "Лайф". Ролик в редакцию прислал гражданский журналист.
Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.
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