Первые фото и видео с места крушения Ан-148 в Подмосковье

В Сети появилось первое видео с места крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье.

На записи, вероятно, видны обломки разбившегося лайнера. Видео с предполагаемого места происшествия опубликовал "Лайф". Ролик в редакцию прислал гражданский журналист.

Самолет Ан-148 потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, между населенными пунктами Заворово и Степановское в Раменском районе Московской области. Сообщается, что лайнер, который вылетел из аэропорта Домодедово и должен был выполнить рейс из Москвы в Орск, пробыл в воздухе всего две минуты.



