В Ижевске мошенник одурачил пожилую женщину на миллион

У 60-летней ижевчанки похитили 973 тысячи рублей. Ей пришло сообщение о том, что "сейчас действует специальная акция, согласно которой можно оплачивать коммунальные услуги с большой скидкой".

Чтобы воспользоваться этой "возможностью", нужно было продиктовать данные банковских карт. Женщина поверила злоумышленнику и потеряла все свои сбережения, пишет udm-info.ru.