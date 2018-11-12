Пьяный водитель убил молодую россиянку

В Уфе пьяный водитель проскочил на красный и спровоцировал ДТП. Как пишет ToDay News Ufa, Honda выехала на полосу встречного движения и протаранила две отечественные легковушки. После этого иномарка врезалась в электроопору. В ДТП серьезно пострадали четыре пассажира Honda. Позже в больнице скончалась одна из пострадавших – 26-летняя девушка.