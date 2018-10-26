Жительница Удмуртии задушила сожителя из-за электроплиты

Жительницу Удмуртии обвиняют в убийстве сожителя. Преступление было совершено в процессе попойки.
Сообщается, что во время застолья обвиняемая предложила мужчине починить неисправную электроплиту. Потерпевший отказался, чем спровоцировал ссору. В ходе конфликта обвиняемая задушила несчастного шнуром питания от электроплиты, передает udm-info.ru.
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