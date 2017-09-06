Названа причина крушения Ан-2 на авиашоу в Балашихе

В Росавиации рассказали о причинах крушения Ан-2 на авиашоу под Москвой. Установлено, что пилоты не имели допуска к управлению данным типом воздушного судна, а у самого самолета пять лет назад истек сертификат летной годности, пишет газета "Известия".

Как установили специалисты Росавиации, экипаж Ан-2 попытался выполнить элемент высшего пилотажа, для которого данный самолет не предназначен. Пилоты допустили критическое снижение высоты, Ан-2 коснулся крылом взлетно-посадочной полосы и столкнулся с землей.

Напомним, самолет Ан-2 разбился на авиашоу в Балашихе 2 сентября. Он рухнул при попытке исполнить мертвую петлю. Пилоты увели мчащуюся на зрителей машину в сторону, однако сами спастись не смогли.