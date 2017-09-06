Пьяных грубиянов высадили из самолета

В аэропорту Тюмени из самолета, который должен был вылететь в Москву, высадили двух пассажиров 1980 и 1984 годов рождения, передает URA.RU. Они нецензурно выражались, на замечания не реагировали. Более того, по пути в дежурную часть они продолжали сквернословить в адрес полицейских. Возможно, молодые люди были пьяны. Теперь им грозит штраф в размере от 500 до тысячи рублей. Стоимость билетов до Москвы им компенсирована не будет.