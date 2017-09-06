На Урале заключенные устроили скандал в колонии

В исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском Свердловской области трое заключенных, осужденных за педофилию, убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, порезали себя осколком опасной бритвы и отказались от еды. "Осужденным не понравилась колония, в которую их привезли. Они сами хотят выбирать, где отбывать наказание", – цитирует URA.RU руководителя пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону Александра Левченко.

По его словам, порезы не представляют угрозы для здоровья арестантов. За нарушение режима скандалисты были отправлены в штрафной изолятор. Левченко добавил, что в год происходит до 100 подобных случаев. В большинстве случаев осужденные хотят шантажом заставить ФСИН перевести их в те колонии, куда они хотят.