В Амурской области произошло страшное ДТП

Возле бара "Меркурий" на 1415-м километре трассы Р-297 "Амур" в Амурской области столкнулись фура и вахтовый КамАЗ, в котором находились 20 человек, передает РИА ФАН. По предварительной информации, пострадали 16 человек. К счастью, обошлось без жертв.

В ликвидации последствий аварии участвуют 45 человек и 14 единиц специальной техники. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.