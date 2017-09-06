В Амурской области произошло страшное ДТП

Возле бара "Меркурий" на 1415-м километре трассы Р-297 "Амур" в Амурской области столкнулись фура и вахтовый КамАЗ, в котором находились 20 человек, передает РИА ФАН. По предварительной информации, пострадали 16 человек. К счастью, обошлось без жертв.
В ликвидации последствий аварии участвуют 45 человек и 14 единиц специальной техники. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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