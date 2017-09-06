Девушка выжила после падения с 15 этажа

В больницу Иркутска с многочисленными травмами в крайне тяжелом состоянии была доставлена девушка 1996 года рождения, передает "Интерфакс-Сибирь". Сообщается, что она упала с 15 этажа жилого дома в микрорайоне Радужный на крышу припаркованного во дворе автомобиля Lexus. По предварительным данным, речь идет о несчастном случае.