Вооруженные мужчины похитили человека средь бела дня
Инцидент произошел днем 22 июля 2017 года на улице Алексеева, передает местное отделение газеты "Комсомольская Правда". Через некоторое время после происшествия потерпевший пришел в полицию и написал заявление на похитителей. "По его словам, неизвестные вымогали у него деньги. Сейчас их ищет полиция", – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России. По факту правонарушения возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Видеозапись инцидента была опубликована в социальной сети "ВКонтакте" в паблике "Жесть Красноярска".
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