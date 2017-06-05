Россиянин отправил в США посылку с гранатами

Житель Санкт-Петербурга пытался отправить "Почтой России" гранаты. "Два металлических изделия, похожие на гранаты от подствольного гранатомета, были обнаружены при проверке международных отправлений с использованием специального досмотрового оборудования", – рассказали в пресс-службе Почты.

Посылка должна была проследовать из Петербурга в США транзитом через Париж, передает Flashnord. Однако саперы изъяли боеприпасы для последующего уничтожения.