В Подмосковье иномарка сбила почтальона Печкина

В подмосковном Одинцове автомобиль Volvo протаранил памятник почтальону Печкину. Водитель не справился с управлением возле Дома культуры, снес металлическое ограждение, вылетел на газон и остановился только после столкновения с монументом, передает НСН.
От удара памятник Печкину опрокинулся. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
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