В Петербурге ребенок упал с высоты пятого этажа

В Санкт-Петербурге девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. К счастью, она осталась жива.
Ребенка госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму груди, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.
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