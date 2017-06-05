В Петербурге ребенок упал с высоты пятого этажа

В Санкт-Петербурге девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. К счастью, она осталась жива.

Ребенка госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму груди, передает РИА ФАН. Обстоятельства случившегося выясняются.