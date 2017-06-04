Вице-губернатора Владимирской области задержали за взятку

Вице-губернатор Владимирской области по имущественным и земельным отношениям Елена Мазанько была задержана на 72 часа. Чиновницу подозревают в получении взятки.

"Решение об аресте суд будет принимать во вторник, 6 июня. Вице-губернатора подозревают в получении в 2014 году двух взяток в размере одного и двух миллионов рублей", – сообщила пресс-секретарь главы региона Рита Шляхова. Случаи коррупции связаны с распределением земель, передает "Интерфакс".





