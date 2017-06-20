В Тамбове загорелась маршрутка с пассажирами

В Тамбове во время движения по Мичуринской улице загорелось маршрутное такси с пассажирами, передает ГТРК Тамбов. Водитель оперативно среагировал на произошедшее и успел выпустить всех людей из транспорта. Сообщается, что в результате никто не пострадал. А вот автомобиль всего за несколько минут выгорел полностью. По предварительным данным, пожар начался в аккумуляторном отсеке.