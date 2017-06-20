В Тамбове загорелась маршрутка с пассажирами

Трагедия на Ладоге Соловьева требуют уволить Эксклюзив Наследство Баталова Дом-2

Самое читаемое

Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Баталов перед смертью отрекся от внучки и правнучки
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
партнеры
Вторник 20 июня
Лента новостей
21:52
Искусственный разум помог Сбербанку вычислить мошенников
21:44
Атаки США в Сирии назвали пособничеством терроризму
21:38
В Португалии разбился самолет
21:22
Кто воюет с Роскомнадзором
21:20
Страшный пожар парализовал центр Киева
21:19
Су-27 перехватил два самолета-разведчика США над Балтикой
21:15
Сафонов насмешил пикантным фото с Савельевой
21:06
Владимир Спиваков любит ходить по барахолкам
21:04
WADA остановило работу крупнейшей антидопинговой лаборатории в США
20:58
На востоке Москвы загорелось бывшее здание Минобороны
20:52
Мару Багдасарян лишили надежды на водительские права
20:45
Как выжить под палящим солнцем
20:42
Россия готовит ответ на агрессию США
20:36
Грузовик пытался протаранить толпу детей в Бельгии
20:32
Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой
20:06
Беременная Кожевникова напугала поврежденным лицом
19:44
Кончаловский попросил 60 миллионов на "Грех"
19:43
Как Москва избавляется от ветхих хрущевок
19:42
Елена Проклова рассказала о пластических операциях
19:42
Умер олимпийский чемпион по хоккею
19:12
Родня верит в "воскрешение" Вороненкова
18:51
Российскому программисту отказались отрезать голову
18:46
Объявлены победители конкурса "Выпускной-2017"
18:38
В Москве в 15 раз подскочило число мигрантов с ВИЧ
18:14
Британских геев превратили в украинских солдат
18:13
Экзорциста приговорили к смертной казни за убийство детей
18:04
Дана Борисова похвасталась трезвой свадьбой в Таиланде
18:00
США испугались сирийского беспилотника
17:40
Илья Елисеев готов засудить Навального
17:28
В Аргентине найдена тайная коллекция Третьего Рейха
17:26
Росатом представил надежную ядерную батарейку
17:01
Трамп обезопасил себя от уединения с Порошенко
16:56
Меланья отказалась от сексуальности после переезда к мужу
16:54
Российский фотограф потряс своим талантом
16:52
Наследница Литвиновой отвернулась от мужчин вслед за матерью
16:50
Писательница Алексиевич оправдала убийц Олеся Бузины
16:43
Машина перевернулась после ДТП на севере Москвы
16:29
Безвкусного Баскова обвинили в копировании Киркорова
16:26
Преснякова готовится к свадьбе
16:23
Наезд машины на женщину с младенцем в Москве попал на видео
16:21
Пожилая жена Макрона в мини-юбке оседлала велосипед
16:13
Россияне сходят с ума по спиннерам
16:07
Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
15:55
Москвичей предупредили о желтом уровне угрозы в городе
15:42
В Германии насильник русской девочки Лизы избежал тюрьмы
15:39
Дочь Сати Спиваковой вышла замуж
15:36
Мажор поставил "на счетчик" инспектора ДПС
15:35
Дочь звезды "ВИА Гры" срочно госпитализировали
15:23
Неожиданный итог кровавой схватки носорога и бегемота (видео)
15:16
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
15:10
Машина сбила женщину с коляской на юго-востоке Москвы
15:03
Жена показала новое фото больного Хворостовского
14:58
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
14:49
В России снова стремительно дорожает гречка
14:35
В Москве нашли запертого в машине медвежонка
14:33
"Шелл" представил новое топливо
14:27
Главные правила устройства на удаленную работу
14:26
Найдено десять землеподобных планет
14:24
За что любят хиты из 90-х
14:02
19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
13:58
У оскандалившейся Кристины Сысоевой обнаружили рак
13:51
Кремль дал совет Трампу перед встречей с "веселым" Порошенко
13:46
Черная колдунья врезала Малышевой за гнусную ложь о Новоселовой
13:43
В московском Доме творчества избили девятилетнего мальчика
13:40
Михалков назвал запрет "Матильды" безумием
13:39
Актер из "Универа" оказался закладчиком наркотиков
13:20
Модель с идеальной фигурой поразила Сеть
13:17
В летевший до Казани лайнер ударила молния
13:08
Как правильно собрать чемодан в отпуск
13:04
"Единая Россия" продолжит развивать социальные НКО
13:02
"ЕР" подняла вопрос распределения грантов НКО
12:57
Депутатов попросили ускорить принятие закона о социальном заказе
12:57
Перелеты на элитные курорты теряют в цене
12:56
Знаменитые любители селфи
12:53
Путин собрался в Большой театр
12:52
Изменившаяся Мария Максакова: Денис был бы мной доволен
12:44
Хакеры научились подсматривать за людьми через любые веб-камеры
12:43
77-летняя Светличная о молодом муже
12:42
"Единая Россия" предложила новые меры по поддержке НКО
12:38
Родители пострадавших на Ладоге детей рассказали о трагедии
12:32
"ЕР" намерена облегчить работу НКО
12:30
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали "Макдоналдс"
12:10
На форуме в Ярославле предложили меры поддержки НКО
12:03
Бузова возмущена критикой своего шикарного отдыха
11:55
Российский ученый нашел на Марсе мертвых гуманоидов
11:51
Самый красивый преступник покорил миланский подиум
11:48
Когда кошка стала домашней
11:41
В Москве загорелось здание ЗИЛа
11:33
Муж выгоняет звезду "Голоса" из дома
11:30
Дочь Апексимовой заставили плавать голой
11:16
Как россияне отдохнут в 2018 году
11:15
Полиция заинтересовалась Седоковой и Лободой
11:11
В столице студент МГУ впал в кому после наезда лихача
11:08
Человечеству грозит вымирание из-за жары
11:01
В крови Принцессы Леи нашли следы наркотиков и алкоголя
10:58
Печальная участь обездвиженной дочери Баталова
10:53
Николай Дроздов и его твари
10:48
США выдумали требования для мира с Россией
10:40
Селфи может вызывать эпилепсию
10:21
Самые трогательные советские мультфильмы
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
Врачи решили отрезать ногу Зайцеву после аварии
Регионы

В Тамбове загорелась маршрутка с пассажирами

прочитано 323 раза

В Тамбове во время движения по Мичуринской улице загорелось маршрутное такси с пассажирами, передает ГТРК Тамбов. Водитель оперативно среагировал на произошедшее и успел выпустить всех людей из транспорта. Сообщается, что в результате никто не пострадал. А вот автомобиль всего за несколько минут выгорел полностью. По предварительным данным, пожар начался в аккумуляторном отсеке.

20 июня 2017, 19:54

комментарии

Политика

Трамп обезопасил себя от уединения с Порошенко
США выдумали требования для мира с Россией
Саакашвили пережил публичное унижение
Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе

Шоу-бизнес

Сафонов насмешил пикантным фото с Савельевой
Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой
Беременная Кожевникова напугала поврежденным лицом
Елена Проклова рассказала о пластических операциях

Проишествия

Страшный пожар парализовал центр Киева
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда

Lifestyle

Путин показал заокеанскому гостю Большой театр
Владимир Спиваков любит ходить по барахолкам
Кончаловский попросил 60 миллионов на "Грех"
Почему стоит смотреть сериал "Кремниевая долина"
Шоу-бизнес

Печальная участь обездвиженной дочери Баталова

Кто позаботится о прикованной к инвалидному креслу 49-летней наследнице актера
Шоу-бизнес

77-летняя Светличная о молодом муже

Актрисе льстит внимание юных ухажеров
Шоу-бизнес

Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой

Родные погибшей ясновидящей появились в студии у Андрея Малахова
Шоу-бизнес

Сафонов насмешил пикантным фото с Савельевой

Оголившиеся супруги отдыхают вместе на курорте

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Знаменитые любители селфи
Николай Дроздов и его твари
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь

Спорт

19-летнюю Липницкую поздравили с беременностью
Потерявшая парик прыгунья бьет рекорды на YouTube
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)

Регионы

Пропавшая на Ладоге именинница найдена мертвой
В Петербурге опасаются теракта с грузовиком
Стройные девушки-полицейские восхитили гостей Кубка конфедераций
В писсуарах в детском лагере выросли цветы (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru