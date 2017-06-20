В писсуарах в детском лагере выросли цветы

Брянские журналисты рассказали о необычном флористическом решении в детском лагере "Маяк". На внешней стороне туалета специалисты повесили писсуары, которые используются в качестве горшков под цветы.

Необычные писсуары заснял на камеру и опубликовал на YouTube журналист Алексей Соболь. "Этот опыт надо перенять большинству наших учреждений, очень красиво получилось. Советую эту идею для использования флористами всей страны, всего мира", – с иронией отметил корреспондент. "Можно сказать, это креативный подход. Я не знаю, может быть, я даже дома у себя такое сделаю", – пошутил он.