В писсуарах в детском лагере выросли цветы
Необычные писсуары заснял на камеру и опубликовал на YouTube журналист Алексей Соболь. "Этот опыт надо перенять большинству наших учреждений, очень красиво получилось. Советую эту идею для использования флористами всей страны, всего мира", – с иронией отметил корреспондент. "Можно сказать, это креативный подход. Я не знаю, может быть, я даже дома у себя такое сделаю", – пошутил он.
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