Параметры оценки работы властей регионов предлагают расширитьё

Замсекретаря Генерального совета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко предложил учитывать новые критерии при оценке эффективности работы региональной власти.



По его мнению, при оценке всех все – от губернаторов до глав муниципалитетов – необходимо смотреть на показатели работы с социально-ориентированными некоммерческими организациями. "Иначе, по словам Ревенко, получается, что глава региона "только исходя о своих представлений о "прекрасном" будет работать на это направление или не будет".

Заявление парламентария прозвучало на XV Гражданском форуме Ярославской области, который в этом году организован при участии "Единой России". Мероприятие проходит в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания.

В форуме принимают участие около 800 человек. В их числе эксперты, представители НКО субъектов Федерации, депутаты ГосДумы, координаторы партпроектов, представители Минтруда и другие. По итогам работы будут сформированы рекомендации, которые войдут в общую резолюцию форума.