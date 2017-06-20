Депутатов попросили ускорить принятие закона о социальном заказе

Фракцию "Единой России" в Госдуме попросили ускорить принятие закона о социальном заказе. С такой просьбой к парламентариям обратилась член Президиума Генсовета партии, зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова. Заявление прозвучало в Ярославле на XV Гражданском форуме. Сенатор считает, что механизмы, заложенные в законе о социальном заказе, будут стимулировать и помогать появлению других НКО. Карелова выразила уверенность, что партия поддержит это решение.

Выступая там же, в Ярославле заместитель министра финансов Алексей Лавров сообщил, что в конце апреля 2017 года ведомство внесло в правительство законопроект "О государственном и муниципальном социальном заказе на оказание государственных и муниципальных услуг в социальной сфере". Он отметил, что законопроект согласован со всеми министерствами, сейчас идет его юридическая экспертиза. "Мы рассчитываем, что в осеннюю сессию он будет внесен в Госдуму и рассмотрен депутатами", – подчеркнул Лавров.

По его словам, этот законопроект даст ответы, вместе с совокупностью подзаконных актов, на все вопросы в этой сфере. Принятие документа позволит реализовать практику проведения совместных конкурсов на оказание самых обычных социальных услуг. В таком случае, участвовать в конкурсе смогут и бюджетные учреждения, и автономные, и НКО. "Кто выигрывает, тот и получает часть социального заказа. Мы сейчас развиваем доступ НКО к госуслугам в пилотном режиме", – добавил Лавров. Закон может вступить в силу с 1 января 2019 года.

Сегодня, 20 июня при участии "Единой России" проходит XV Гражданский форум Ярославской области. В нем принимают участие около 800 человек: эксперты, представители некоммерческих общественных организаций Ярославской области, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, а также представители министерств.