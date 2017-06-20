"ЕР" намерена облегчить работу НКО

Партия предлагает упростить регистрацию и сократить отчетность для социально ориентированных некоммерческих организаций. В "Единой России" предлагают разработать механизмы, позволяющие пользоваться существующей инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.



Как заявила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, партия предлагает разработать правовые механизмы, позволяющие социально ориентированным НКО использовать займы, кредиты и поручительства на льготной основе.Кроме того, "ЕР" предлагает им предоставить возможность в полном объеме компенсировать экономически обоснованные затраты на оказание общественно-полезных услуг.

По мнению, Кареловой, необходимо упрощать процедуры регистрации и отчетности для НКО. Это, считает она, позволит социально ориентированным НКО в краткие сроки получать нужный юридический статус и государственную поддержку. "Мы должны устранить административные барьеры, с– сказала она. – Установить простые и понятные правила работы".

Напомним, в Ярославле 20 июня проходит XV Гражданский форум Ярославской области, в этом году – при участии "Единой России". Работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 800 человек.