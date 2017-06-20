На форуме в Ярославле предложили меры поддержки НКО

Участники форума при поддержке "Единой России" в Ярославле предложили распространить все меры, существующие для поддержки малого бизнеса, для поддержки некоммерческих организаций. Об этом заявил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.



По его словам, государство много внимания уделяет поддержке малого бизнеса. Чиновник предложил распространить все меры, существующие для поддержки малого бизнеса, для поддержки НКО. По его мнению, если эта технология отработана, почему бы ее не распространить и на другие сферы: "Должны быть условия, равные с тем же коммерческим сектором, должны быть предпосылки, чтобы НКО чувствовали себя востребованными".

Вовченко отметил, что в стране должен быть сформирован институт поддержки таких организаций, представляющих третий сектор. Необходимо законодательно определить, что такое ресурсный центр, что такое инфраструктура поддержки НКО, сказал Вовченко. "Тут законодательно должна быть определена и поддержана дальше больше, чем развитие конкретных организаций", – подчеркнул он.

В Ярославле 20 июня проходит региональный XV Гражданский форум. Его работа форума организована в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания. В мероприятии принимают участие около 800 человек: эксперты, представители НКО Ярославской области, депутаты парламентарии, координаторы партийных проектов, а также представители органов исполнительной власти.