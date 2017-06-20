В Карелии теплоход со 139 пассажирами сел на мель

На Беломорканале в Сегежском районе Карелии сел на мель теплоход. На борту судна находятся 139 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Угрозы затопления судна нет, передает РИА Новости. На место происшествия отправлен буксир для переправки пассажиров на берег и снятия теплохода с мели.