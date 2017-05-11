Спасение табуна лошадей от наводнения попало на видео

В Ишимском районе Тюменской области сотрудники МЧС спасли табун лошадей от наводнения. Они подгоняли взрослых животных в нужном направлении, а жеребят переправляли на лодках. Операцию сняли на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.
Всего в районе были подтоплены 104 дома. Эвакуация потребовалась для 420 человек, из которых 107 – дети.
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