Спасение табуна лошадей от наводнения попало на видео

В Ишимском районе Тюменской области сотрудники МЧС спасли табун лошадей от наводнения. Они подгоняли взрослых животных в нужном направлении, а жеребят переправляли на лодках. Операцию сняли на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.

Всего в районе были подтоплены 104 дома. Эвакуация потребовалась для 420 человек, из которых 107 – дети.