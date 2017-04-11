На переходе в Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка

В Подмосковье водитель грузовика с манипулятором сбил насмерть ребенка. Инцидент произошел в поселке Часцы Одинцовского района, передает агентство "Москва".

Как установили правоохранители, бабушка с мальчиком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.