На переходе в Подмосковье грузовик насмерть сбил ребенка

В Подмосковье водитель грузовика с манипулятором сбил насмерть ребенка. Инцидент произошел в поселке Часцы Одинцовского района, передает агентство "Москва".
Как установили правоохранители, бабушка с мальчиком переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель автомобиля допустил наезд на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.
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