В НИИ атомных реакторов под Ульяновском произошло ЧП

В машинном зале исследовательской реакторной установки ВК-50 в НИИ атомных реакторов в Дмитровграде Ульяновской области произошло задымление, передают "Вести.Ru". Задымление было устранено в течение десяти минут. Причиной ЧП называется течь масла с фланца одного из сливных трубопроводов системы смазки подшипников турбины реактора. Никаких радиационных последствий инцидент не несет, уверяют специалисты. В защитной зоне и в самом городе радиационная обстановка находится в пределах нормы, подчеркнули в пресс-службе НИИАР. Пострадавших в результате произошедшего нет.

