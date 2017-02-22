Калининградцу грозит два года колонии за срубленный клен

В Калининграде в отношении 42-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, мужчина самовольно срубил клен во дворе дома.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил 14 тысяч рублей. Предполагаемому преступнику грозит до двух лет лишения свободы в колонии, передает FlashNord.