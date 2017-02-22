На Урале 12-летний мальчик ранил ножом одноклассницу

В Магнитогорске подросток ударил ножом одноклассницу. Инцидент произошел во дворе школы, передает "URA.RU".
Как установили правоохранители, пятиклассники играли в снежки. Один из них, уворачиваясь от брошенного снежного комка, поскользнулся и сильно ударился при падении. Рассердившись, школьник погнался за своей обидчицей, а когда догнал, ударил ее перочинным ножом.
Девочка получила ранение в область плеча. По данному факту проводится доследственная проверка.
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