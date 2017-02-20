В Оренбурге на грудного ребенка упала снежная глыба

В Оренбурге днем 20 февраля с крыши торгового центра на ребенка упала глыба. Четырехмесячный малыш был доставлен в больницу, его здоровью ничего не угрожает, передает РИА Новости. После оказания первой помощи пострадавший вместе с матерью будет отправлен домой.

Отметим, что похожий случай произошел в Воронеже. Ледяная глыба упала с крыши дома на пожилую женщину с коляской. Пенсионерка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, ребенок не пострадал, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.