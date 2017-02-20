Автобус два километра тащил выпавшую из него женщину
Как рассказала сотрудник пресс-службы МВД России по Камчатскому краю Алла Иванова, несчастный случай произошел 14 февраля. Не дождавшись окончания посадки пассажиров, водитель начал движение с открытой дверью, передает ТАСС.
В результате из салона выпала 52-летняя женщина, а ее ногу зажало закрывшейся в тот момент дверью. Водитель не заметил этого и две остановки тащил пассажирку по проезжей части.
Пострадавшая была госпитализирована, но из-за многочисленных травм через три дня скончалась. Полиция проводит доследственную проверку.
По словам Ивановой, за рулем автобуса находился опытный водитель, 58-летний житель Петропавловска-Камчатского. Как показало медицинское обследование, он был трезв.
Аналогичная трагедия произошла в октябре 2016 года в Саратове. Когда молодой человек заходил в трамвай, двери закрылись, зажав его ногу. Очевидцы пытались привлечь внимание водителя: машины громко сигналили, а прохожие размахивали руками.
Трамвай почти 100 метров тащил молодого человека по проезжей части. Потерпевший был госпитализирован с серьезными травмами.
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