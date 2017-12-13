В страшном пожаре под Пермью погиб ребенок

Ночью в 14-комнатном жилом здании барачного типа в селе Березовка Пермского края произошел пожар, передает URA.RU. Через 15 минут после появления возгорания сигнал поступил в МЧС. Прибывшие на место пожарные спасли несколько человек. Обследовать все строение они не смогли из-за интенсивного горения и высокой температуры.

В результате пожара погибли четыре человека, среди которых один ребенок. Еще трое взрослых и один несовершеннолетний были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Специалисты предполагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем – в помещении курили.