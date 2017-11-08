Под Ярославлем автобус с детьми попал в ДТП

В Ростовском районе Ярославской области произошла авария с автобусом, в котором ехали дети, передает "Газета.ru". Пострадали 14 человек – 13 несовершеннолетних и водитель транспортного средства. Сообщается, что все они получили травмы легкой и средней степеней тяжести. Пострадавшие были доставлены в Переславскую центральную больницу.

