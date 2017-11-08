Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного

В расправе над музыкантом принимали участие несколько человек. Артист считает, что злоумышленники напали на него из-за его творчества.

Видео с моментом нападения на Вячеслава Машнова, известного как рэпер Гнойный, появилось в сообществе Mash в соцсети "ВКонтакте". На кадрах можно увидеть, как к музыканту подходят несколько мужчин. Сначала они общаются, а потом затевается драка.

Напомним, на Гнойного напали 6 ноября в Санкт-Петербурге, по дороге в клуб "Аврора", где у него был запланирован концерт. Значительных травм рэпер не получил. Машнов оценил разбитое лицо и порванный в драке пуховик в 65 тысяч рублей.