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Появилось видео страшного избиения рэпера Гнойного

Вячеслав Машнов (Гнойный). Фото: vk.com
В расправе над музыкантом принимали участие несколько человек. Артист считает, что злоумышленники напали на него из-за его творчества.
прочитано 621 раз

Видео с моментом нападения на Вячеслава Машнова, известного как рэпер Гнойный, появилось в сообществе Mash в соцсети "ВКонтакте". На кадрах можно увидеть, как к музыканту подходят несколько мужчин. Сначала они общаются, а потом затевается драка.

Напомним, на Гнойного напали 6 ноября в Санкт-Петербурге, по дороге в клуб "Аврора", где у него был запланирован концерт. Значительных травм рэпер не получил. Машнов оценил разбитое лицо и порванный в драке пуховик в 65 тысяч рублей.  

Автор: Людмила Фоканова8 ноября 2017, 10:40

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