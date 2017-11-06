Покупатель ударил топором продавца в "Пятерочке"
Очевидцы сняли последствия побоища, которое устроил посетитель "Пятерочки" с топором. На кадрах можно заметить мужчину в фирменной жилетке супермаркета, который рукой прикрывает кровоточащую рану на голове. Сам нападавший в этот момент находится на земле – его успели скрутить случайные очевидцы. Видео опубликовал паблик "ВКонтакте" Mash.
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