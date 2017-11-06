Квадроцикл влетел в толпу зрителей под Краснодаром
На записи видно, как один из гонщиков не смог вписаться в поворот трассы и влетел в толпу зрителей. Видео опубликовано в сообществе "ВКонтакте" Mash. Сообщается, что двух человек доставили в больницу с многочисленными травмами.
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