В Архангельске доцента отправили под суд за взятки

Архангельские правоохранители передали в суд уголовное дело, главным обвиняемым по которому проходит доцент кафедры технического инжиниринга Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). Преподаватель брал взятки с первокурсников.

Студенты платили по две тысячи рублей за зачет. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, передает Flashnord.