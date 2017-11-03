В Архангельске доцента отправили под суд за взятки

Архангельские правоохранители передали в суд уголовное дело, главным обвиняемым по которому проходит доцент кафедры технического инжиниринга Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ). Преподаватель брал взятки с первокурсников.
Студенты платили по две тысячи рублей за зачет. Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, передает Flashnord.
Балерину извели обвинения в беспробудном пьянстве
Элина Мазур рассказала о судьбе Виталины Цымбалюк-Романовской
Актриса призналась, что не приемлет интриг
Телеведущая обнародовала раритетное фото